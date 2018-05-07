Ещё
Фотофакт: в Новом Уренгое репетируют построение перед Днём Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фотофакт: в Новом Уренгое репетируют построение перед Днём Победы 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Перед торжественным шествием в День Победы новоуренгойские кадеты и школьники репетируют общее построение.
Кипит работа по установке праздничных трибун, с которых горожан будут приветствовать ветераны Великой Отечественной войны.
Красный Север: последние новости
9 мая салехардцы отожмутся на «Рекорде Победы» В Тарко-Сале по парку гуляют белки (ВИДЕО) Ямалец установил рекорд округа по марафонскому бегу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью93
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера87
На что Медведева променяет Россию23
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России329
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение