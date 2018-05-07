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Фотофакт: в Новом Уренгое репетируют построение перед Днём Победы
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Фотофакт: в Новом Уренгое репетируют построение перед Днём Победы
Красный Север
1 час назад
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Фото:
Красный Север
Перед торжественным шествием в День Победы новоуренгойские кадеты и школьники репетируют общее построение.
Кипит работа по установке праздничных трибун, с которых горожан будут приветствовать ветераны Великой Отечественной войны.
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