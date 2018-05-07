Фотофакт: в Новом Уренгое репетируют построение перед Днём Победы

Перед торжественным шествием в День Победы новоуренгойские кадеты и школьники репетируют общее построение.

Кипит работа по установке праздничных трибун, с которых горожан будут приветствовать ветераны Великой Отечественной войны.