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«Тосно» — «Авангард». Видеопрогноз Анатолия Бышовца
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«Тосно» — «Авангард». Видеопрогноз Анатолия Бышовца 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Федорович Бышовец записал видео с прогнозом на матч «Тосно» — «Авангард», который состоится в рамках финала Кубка России сезона-2017/2018. Он считает, что трофей достанется футболистам «Тосно».
Кубковые матчи отличаются непредсказуемостью, непримиримостью. Здесь можно говорить о преимуществе «Тосно», несмотря на то, что последние матчи команда проиграла в чемпионате. Тем не менее, мне кажется, что все равно шансы «Тосно» выше в этом матче.
Я думаю, что сравнительные характеристики игроков, опыт у «Тосно» выше. Мне кажется, что старательностью талант не заменить, индивидуально сильных игроков в «Тосно» больше. Конечно, организация игры «Авангарда» оставляет приятное впечатление, но, тем не менее, я считаю, что «Тосно» добьется победы.
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