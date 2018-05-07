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Александр Мейтин: «Выясняем, как баннер попал на трибуны в Черкизово»
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Александр Мейтин: «Выясняем, как баннер попал на трибуны в Черкизово» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин сообщил «СЭ», что проверка по скандальному баннеру, адресованному президенту «Локомотива» Илье Геркусу во время игры 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0), продолжается. В лиге пытаются установить, как предмет попал на стадион.
— По поводу баннера (на матче «Локомотив» — «Зенит» в адрес Ильи Геркуса. — Прим. «СЭ») продолжается проверка, каким образом он попал туда, — заявил Мейтин. — Как будут результаты, мы их озвучим.
Во время матча с «Зенитом» в Черкизове, в котором «Локомотив» обеспечил себе чемпионство в премьер-лиге, на гостевом секторе появился оскорбительный баннер в адрес президента железнодорожников Ильи Геркуса. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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