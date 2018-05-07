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Ростовчане возмущены наглостью автовладелицы, выехавшей на пешеходную зону
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Ростовчане возмущены наглостью автовладелицы, выехавшей на пешеходную зону 

161.ru 54 минуты назад
Фото: 161.ru
Фото белого BMW, проезжающего по тротуару нового парка, опубликовали в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» накануне.
— Охрана отреагировала достаточно быстро, но, может, стоит установить ограждения? А то вслед за газоном скоро и от плитки ничего не останется, — комментирует изображение автор публикации.
Пользователь Алексей Л. предложил сделать барьеры из бетона.
— Поставить круглые такие бетонные полушария на входах, и всё. Делов-то! — пишет в комментариях Алексей.
Другие пользователи предложили лишать водителей прав и конфисковать автомобили за такие нарушения. При этом комментаторы уверены, что марка авто напрямую связана с поведением владелицы.
— Ещё раз говорю: чем дороже авто, тем наглее владелец. Приобретено явно на распил или украденные деньги, — считает Захар К.
Были и те, кто пытался оправдать нарушительницу.
— Не хватает пешеходных переходов. И уберите сплошные, выезжать со стоянки неудобно! — пишет Валентин К.
В целом большинство комментаторов уверено, что владелица авто останется безнаказанной.
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