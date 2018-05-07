Ростовчане возмущены наглостью автовладелицы, выехавшей на пешеходную зону

Фото белого BMW, проезжающего по тротуару нового парка, опубликовали в одном из городских сообществ в соцсети «ВКонтакте» накануне.

— Охрана отреагировала достаточно быстро, но, может, стоит установить ограждения? А то вслед за газоном скоро и от плитки ничего не останется, — комментирует изображение автор публикации.

Пользователь Алексей Л. предложил сделать барьеры из бетона.

— Поставить круглые такие бетонные полушария на входах, и всё. Делов-то! — пишет в комментариях Алексей.

Другие пользователи предложили лишать водителей прав и конфисковать автомобили за такие нарушения. При этом комментаторы уверены, что марка авто напрямую связана с поведением владелицы.

— Ещё раз говорю: чем дороже авто, тем наглее владелец. Приобретено явно на распил или украденные деньги, — считает Захар К.

Были и те, кто пытался оправдать нарушительницу.

— Не хватает пешеходных переходов. И уберите сплошные, выезжать со стоянки неудобно! — пишет Валентин К.

В целом большинство комментаторов уверено, что владелица авто останется безнаказанной.