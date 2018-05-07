Гендиректор «Тосно» рассказал, как обстоит ситуация с долгами футболистам

«Мы пока готовимся к финалу Кубка России. Пока в клубе нет плана по разрешению ситуации с долгами. Займёмся этим позже», — цитирует Матюшенко «Спорт-Экспресс».

9 мая «Тосно» предстоит сыграть в финале Кубка России с курским «Авангардом».

Ранее палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила «Тосно» регистрировать новых игроков.