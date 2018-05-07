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Источник: Марко Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов рублей
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Источник: Марко Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов рублей 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Украинский нападающий Марко Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал «Мутко против». В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне договор расторгли по обоюдному согласию.
Сразу после расторжения договора футболист обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.
За «Ростов» Девич провел всего 6 матчей. Таким образом, каждый его выход на поле обошелся дончанам в 6,5 миллионов рублей. На данный момент Девич выступает за клуб из Лихтенштейна «Вадуц».
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