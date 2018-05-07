Сергей Доренко и Юрий Лужков пожали руки на церемонии инаугурации

По словам Сергея Доренко, он никогда не отказывался от симпатии к личности политика.

«Когда выходил с церемонии, я увидел Юрия Михайловича Лужкова . Он разговаривал с Фёдором Бондарчуком . Я остался и подождал. Думал, что встречусь с ним взглядом. Мне казалось, Юрий Михайлович избегает моего взгляда. Я тогда сказал Фёдору (мы стояли вплотную): «Фёдор, он меня так и не простил». Фёдор показал на Лужкова и посмотрел вопросительно. А Лужков сказал «да что там» и подал руку. Я пожал ему руку и сказал: «Юрий Михайлович, для меня очень важно, чтобы вы понимали, что я абсолютно искренне желаю вам здоровья. Вот всё, что я хочу вам сказать — здоровья». А он ответил: «Чего уж там. Нормально всё». Эта сцена для меня абсолютно важна, потому что политическая борьба и критика чиновника, критика функции, не должна переходить на уничтожение личности. И мне бы хотелось, чтобы он понимал, что я критиковал функцию, но никогда не отказывался от симпатии к личности».