Сергей Доренко и Юрий Лужков пожали руки на церемонии инаугурации 

По словам Сергея Доренко, он никогда не отказывался от симпатии к личности политика.
«Когда выходил с церемонии, я увидел Юрия Михайловича Лужкова. Он разговаривал с Фёдором Бондарчуком. Я остался и подождал. Думал, что встречусь с ним взглядом. Мне казалось, Юрий Михайлович избегает моего взгляда. Я тогда сказал Фёдору (мы стояли вплотную): «Фёдор, он меня так и не простил». Фёдор показал на Лужкова и посмотрел вопросительно. А Лужков сказал «да что там» и подал руку. Я пожал ему руку и сказал: «Юрий Михайлович, для меня очень важно, чтобы вы понимали, что я абсолютно искренне желаю вам здоровья. Вот всё, что я хочу вам сказать — здоровья». А он ответил: «Чего уж там. Нормально всё». Эта сцена для меня абсолютно важна, потому что политическая борьба и критика чиновника, критика функции, не должна переходить на уничтожение личности. И мне бы хотелось, чтобы он понимал, что я критиковал функцию, но никогда не отказывался от симпатии к личности».
В 1999 году Доренко в своей программе на ОРТ представил ряд критических материалов о тогдашнем мэре Москвы. После этого крылатой стала фраза «Казалось бы, при чём здесь Лужков?» Церемония инаугурации, на которой встретились журналист и политик, прошла сегодня в Большом кремлёвском дворце. Владимир Путин вступил в должность президента Российской Федерации.