Команда Академического района одержала победу в окружных соревнованиях «Московский двор — спортивный двор»

В ЮЗАО прошли окружные отборочные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», в которых с большим успехом выступили спортсмены Академического района.

Соревнования проводились в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В них приняли участие сборные команды из 12-ти районов ЮЗАО.

Сборная команда «Орион» Академический заняла 1 место в общекомандном зачете окружных отборочных соревнований.

Тренировал нашу команду победителей Арташес Товмасович Товмасян.