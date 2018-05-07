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Команда Академического района одержала победу в окружных соревнованиях «Московский двор — спортивный двор»
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Команда Академического района одержала победу в окружных соревнованиях «Московский двор — спортивный двор» 

Твоя Газета 39 минут назад
Фото: Твоя Газета
В ЮЗАО прошли окружные отборочные соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», в которых с большим успехом выступили спортсмены Академического района.
Соревнования проводились в рамках Московской межокружной Спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В них приняли участие сборные команды из 12-ти районов ЮЗАО.
Сборная команда «Орион» Академический заняла 1 место в общекомандном зачете окружных отборочных соревнований.
Тренировал нашу команду победителей Арташес Товмасович Товмасян.
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