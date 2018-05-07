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«Реал» следит за развязкой сезона в АПЛ
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«Реал» следит за развязкой сезона в АПЛ 

Soccer News 39 минут назад
Фото: Soccer News
Мадридский "Реал" внимательно следит за развязкой сезона в английской Премьер-Лиге, где на два места в Лиге Чемпионов на следующий сезон претендуют «Ливерпуль» и лондонские «Тоттенхэм» с «Челси».
Как информирует fichajes.com, королевский клуб проявляет интерес к форварду «шпор» Харри Кейну, голкиперу «аристократов» Тибо Куртуа и их вингеру Эдену Азару, а также лидеру атак «красных» Мохамеду Салаху. Вполне вероятно, что «сливочные» воспользуются возможностью подписания перечисленных игроков, если их команда не сможет квалифицироваться в ЛЧ.
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