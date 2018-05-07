Мы живем, пока помним

Пришел май. На ветках зазеленели первые свежие, как будто вырезанные филигранным резцом неведомого мастера, листочки. Девушки скинули надоевшие за зиму наряды и не устают радовать мужские взоры. Но все равно что-то не так. Что-то словно сосет под ложечкой, не дает покоя, как будто вырванный зуб, тревожит, не позволяет в полной мере насладиться наступившим теплом.

Наверное, это память. Мы помним май 1941 года — когда небо над страной еще было мирным. И мы помним май 1945-го, оглушенный горем сотен тысяч жен, сестер, матерей и сотнями салютных залпов.

Память, она везде: в суровом монументе на Белорусском вокзале, откуда эшелоны увозили бойцов на запад, где им предстояло заступить на путь к считавшимся непобедимыми дивизиям Третьего рейха. В пламени Вечного огня у Кремлевской стены, словно бы вобравшем в себя все огни той страшной войны. И в малозаметном бочажке где-нибудь под Орлом, ставшем могилой советским парням. Тем, кто остановил несокрушимый железный каток, а потом из последних сил, харкая кровью, повернул его вспять.

Именно поэтому каждую весну сотни парней и девушек отправляются на места гремевших здесь когда-то боев. И тратят массу времени и сил, чтобы вернуть из небытия хотя бы еще одного бойца. Снять страшную графу «пропал без вести» хотя бы с еще одного личного дела. Или хотя бы просто предать останки красноармейцев земле. Они понимают, что все мы живы, пока помним. И пока чтим подвиг простых восемнадцатилетних парней, которые отдали жизни, чтобы был май 1945-го. И залпы салюта. И мир. Вечная память!