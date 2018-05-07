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В Алтайском крае стартовала новая губернаторская программа «85х85»
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В Алтайском крае стартовала новая губернаторская программа «85х85» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
БАРНАУЛ, 7 мая — РИА Новости. Новая губернаторская программа «85х85», в рамках которой к очередному юбилею региона запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов, стартовала в Алтайском крае, сообщает министерство экономического развития региона.
По данным ведомства, как и предшествующие юбилейные программы «75х75» и «80х80», новая программа сформирована в соответствии с социальными запросами жителей края.
"Губернаторская программа «85х85» охватывает все районы и городские округа Алтайского края, при этом акцент сделан на объектах образования и здравоохранения. В программу включено 48 объектов образования, 21 — здравоохранения, три объекта культуры, восемь — физкультуры и спорта, пять — жилищно-коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.
В настоящее время в регионе определяют приоритеты и очередность реализации вошедших в программу «85х85» объектов, однако уже сейчас можно сказать, что 2018 год станет своего рода переходным периодом между действующей программой «80х80» и новой программой «85х85».
Так, в краевой адресной инвестиционной программе в 2018 году предусмотрено финансирование 43 объектов губернаторской программы «80х80» с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 1,3 миллиарда рублей и 12 объектов программы «85х85» с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 500 миллионов рублей.
С учетом выделения указанных средств по программе «85х85» в этом году уже идет строительство двух объектов в Барнауле: школы на 550 учащихся в квартале 2006а и здания театра кукол «Сказка» на улице Пушкина. Кроме того, начнется реконструкция водопроводных сетей в селе Волчиха, а также ремонт школ в райцентрах Родинского и Петропавловского районов, в селе Сереброполь Табунского района и в селе Мичуринское Хабарского района.
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