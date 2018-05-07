Ещё
«Бавария» объявила о продлении контракта с футболистом Рибери
Далее:
Читайте также:
Ещё
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку

«Бавария» объявила о продлении контракта с футболистом Рибери 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 7 мая. Немецкий футбольный клуб «Бавария» продлил контракт с полузащитником Франком Рибери. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новый контракт с 35-летним французом рассчитан до конца сезона-2018/19.
"Мы очень рады сохранить Франка, — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. — Франк показал в этом сезоне выдающиеся результаты и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов. Кроме того, он является одним из любимчиков болельщиков".
Рибери перешел в «Баварию» в 2007 году из французского «Марселя». В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 32 матча во всех турнирах, забив шесть голов. В сезоне-2017/18 он в восьмой раз выиграл чемпионат Германии, став первым иностранцем, который добился подобного достижения в немецком первенстве.
ТАСС: последние новости
Участники Великой Отечественной войны к годовщине Победы получат по 10 тыс. рублей Нурмагомедов нанесет символический удар по мячу в матче РФПЛ "Анжи" - "Ахмат" РФС ввел запрет на регистрацию новых футболистов "Тосно"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
На что Медведева променяет Россию37
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение