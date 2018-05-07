«Бавария» объявила о продлении контракта с футболистом Рибери

ТАСС , 7 мая. Немецкий футбольный клуб «Бавария» продлил контракт с полузащитником Франком Рибери . Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 35-летним французом рассчитан до конца сезона-2018/19.

"Мы очень рады сохранить Франка, — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич . — Франк показал в этом сезоне выдающиеся результаты и в Бундеслиге, и в Лиге чемпионов. Кроме того, он является одним из любимчиков болельщиков".

Рибери перешел в «Баварию» в 2007 году из французского «Марселя». В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 32 матча во всех турнирах, забив шесть голов. В сезоне-2017/18 он в восьмой раз выиграл чемпионат Германии, став первым иностранцем, который добился подобного достижения в немецком первенстве.