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Азар: «Челси» может сделать концовку сезона особенной"
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Азар: «Челси» может сделать концовку сезона особенной" 

Евро-футбол.Ру 32 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар верит, что его команде удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов.
"Судьба мест в топ-4 находится не в наших руках. Ситуация зависит не только от нас, но мы постараемся выиграть свои матчи, а затем посмотрим на результаты «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».
Победа над «Ливерпулем» — отличный результат. Мы сохраняем шансы на место в Лиге чемпионов и на выигрыш Кубка Англии, а значит — можем сделать концовку сезона особенной", — сказал Азар в интервью клубному телеканалу «Челси».
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