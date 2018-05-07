Азар: «Челси» может сделать концовку сезона особенной"

Атакующий полузащитник «Челси» Эден Азар верит, что его команде удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов.

"Судьба мест в топ-4 находится не в наших руках. Ситуация зависит не только от нас, но мы постараемся выиграть свои матчи, а затем посмотрим на результаты «Тоттенхэма» и «Ливерпуля».

Победа над «Ливерпулем» — отличный результат. Мы сохраняем шансы на место в Лиге чемпионов и на выигрыш Кубка Англии, а значит — можем сделать концовку сезона особенной", — сказал Азар в интервью клубному телеканалу «Челси».