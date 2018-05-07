В городе Княгинино состоялся традиционный легкоатлетический пробег

Одним из мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в Княгинине стал традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты «Победа». Он проводится в районе уже с 2005 года.

В этот раз в нем приняли участие 11 команд, представляющих трудовые коллективы органов местного самоуправления, культурно-досугового объединения, Княгининской школы №1 и коллективы учащихся школ района и университета. Всего на центральной площади города Княгинино собрались около ста спортсменов.

Торжественный старт соревнований был дан в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этот день также были приглашены на встречу с руководством района. Нынешнюю победную весну в Княгининском районе встречают 8 ветеранов, правда лишь четверо из них смогли присутствовать на праздничном мероприятии. Обращаясь к участникам пробега и гостям праздничного мероприятия, глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов подчеркунул: «Сегодняшняя эстафета по сложившейся традиции посвящена памяти наших дедов и прадедов, подаривших нам мирную жизнь и будущее. Хорошо известно, что нет победы одного человека: побеждает армия и народ. Так и сегодня, от каждого из вас будет зависеть победа команды, одна на всех. И пусть эта победа принесет вам радость и уверенность в собственных силах». Победители и участники эстафеты были награждены грамотами и призами редакции Княгининской районной газеты «Победа». Свои спортивные успехи они посвятили бессмертному подвигу участников войны и тружеников тыла.