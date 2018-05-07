Ещё
В городе Княгинино состоялся традиционный легкоатлетический пробег
Далее:
Читайте также:
Ещё

В городе Княгинино состоялся традиционный легкоатлетический пробег 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Одним из мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, в Княгинине стал традиционный легкоатлетический пробег на призы газеты «Победа». Он проводится в районе уже с 2005 года.
В этот раз в нем приняли участие 11 команд, представляющих трудовые коллективы органов местного самоуправления, культурно-досугового объединения, Княгининской школы №1 и коллективы учащихся школ района и университета. Всего на центральной площади города Княгинино собрались около ста спортсменов.
Торжественный старт соревнований был дан в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, которые в этот день также были приглашены на встречу с руководством района. Нынешнюю победную весну в Княгининском районе встречают 8 ветеранов, правда лишь четверо из них смогли присутствовать на праздничном мероприятии. Обращаясь к участникам пробега и гостям праздничного мероприятия, глава местного самоуправления Княгининского района Дмитрий Тараканов подчеркунул: «Сегодняшняя эстафета по сложившейся традиции посвящена памяти наших дедов и прадедов, подаривших нам мирную жизнь и будущее. Хорошо известно, что нет победы одного человека: побеждает армия и народ. Так и сегодня, от каждого из вас будет зависеть победа команды, одна на всех. И пусть эта победа принесет вам радость и уверенность в собственных силах». Победители и участники эстафеты были награждены грамотами и призами редакции Княгининской районной газеты «Победа». Свои спортивные успехи они посвятили бессмертному подвигу участников войны и тружеников тыла.
Нижегородская правда: последние новости
Как бесплатно попасть на финал ЧМ-2018. Стартовал всероссийский медиаконкурс «Страна чемпионов» Две нижегородские организации стали победителями всероссийского конкурса по социальной эффективности Обнародован план реконструкции старейшей детской площадки, построенной фондом Водяновой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью139
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера94
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку5
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии32
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение