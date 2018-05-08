Победителей инженерной олимпиады наградят в районе

Победителей и призеров Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» наградят 17 мая в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

— Это масштабное мероприятие, которое распространилось по всей России. В этом году в интеллектуальном турнире поучаствовало более 20 тысяч школьников из разных городов страны. Дипломы победителей и призеров получат 190 человек. Мы вручим им подарки и поздравим с победой, — поделилась Анастасия Лагутина, координатор мероприятия.

Отметим, что участие в олимпиаде приняли школьники от 14 до 17 лет. Ребята боролись за главный приз — путевку на инженерную смену во Всероссийский детский центр «Смена».

Награждение начнется в Нанозале университета в 16:00 по адресу: Ленинский проспект, дом 4.