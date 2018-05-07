Инвалиды из разных регионов России приедут в Псков на чемпионат по ориентированию

ПСКОВ, 7 мая. / ТАСС /. Чемпионат России по спортивному ориентированию среди инвалидов стартует в Пскове 11 мая. Участие в нем примут около 80 человек с ограниченными возможностями, в том числе колясочники и спортсмены с детским церебральным параличом. Об этом в понедельник в интервью ТАСС рассказал один из организаторов чемпионата, председатель региональной федерации спортивного ориентирования, спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей Никитин

"Старт у нас 11 числа, это будет дистанция в лесу. Заключительный этап пройдет на территории Центра лечебной педагогики, там будет тайм-спринт. Участники — это будут инвалиды, которые имеют инвалидную группу. Приедет около 80 инвалидов разной степени — колясочники, пешие, у кого-то не работает рука или нога, у кого-то ДЦП (детский церебральный паралич — прим. ТАСС)", — сказал собеседник агентства.

По словам Никитина, в чемпионате примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Свердловска, Липецка, Нижнего Новгорода, а также из Карелии, Алтайского и Краснодарского краев. «Приедут также спортсмены-международники из Латвии и Эстонии», — уточнил организатор мероприятия.

Псковскую область представит депутат регионального парламента, мастер спорта России Марина Борисенкова. Как пояснил Никитин, она решила вернуться в большой спорт после перерыва и выйти на дистанцию.

Чемпионат России по ориентированию среди инвалидов в 2018 году будет проходить в Пскове с 11 по 13 мая.

"Право на чемпионат получают те города и регионы, где есть лечебные учреждения, которые занимаются реабилитацией инвалидов, а также те, где есть активисты, которые этим занимаются, и есть поддержка администрации региональной", — добавил Никитин.