Ещё
Назван потенциальный лидер президентской гонки на Украине
Далее:
Читайте также:
Ещё
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку

Назван потенциальный лидер президентской гонки на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Фото: Украина.ру
На выборах президента Украины, если бы они проходили в середине апреля 2018 года, наибольшее количество голосов получила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из данных исследования Киевского международного института социологии (КМИС).
Из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет за Тимошенко голоса бы отдали 8%, за лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко — 6,3%, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 6,1%, за президента Украины Петра Порошенко — 6%, за лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского — 5,4%, за лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 4,8%, передает УНИАН.
За лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича отдали бы голоса 4,4% граждан страны, за сопредседателя «Оппозиционного блока» Юрия Бойко — 4,3%. За остальных кандидатов отдали бы менее 2% голосов.
Еще 5,7% заявили, что вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 14% решили не принимать участие в голосовании, 29,3% не определились, за кого голосовать. Еще 1,4% отказались отвечать на вопросы.
Если рассчитывать проценты по отношению к тем, кто определился, то в первом туре Тимошенко бы получила 16,1% голосов избирателей, Гриценко — 12,7%, Ляшко и Порошенко — по 12,2%. Тимошенко и Гриценко вышли бы во второй тур.
Также респондентам предложили выбрать кандидата в 22 парах возможных участников второго тура выборов президента. Порошенко получал бы меньше голосов, чем конкуренты.
Среди 27 общественно-политических деятелей, которые присутствовали в списке опросника, лучшее отношение среди населения Украины имеют Зеленский (положительно — 40%, нейтрально — 41% и отрицательно — 11%) и Вакарчук (38%, 42%, 12%). Также положительный баланс отношения имеет Гриценко. К другим деятелям положительно относятся не более 17%.
Если бы в середине апреля прошли выборы в Верховную раду, то больше всего голосов получили бы «Батькивщина», «Гражданская позиция» и Радикальная партия — за них проголосовали бы 8,5%, 6,8% и 6,7% граждан Украины соответственно. 4,1% респондентов вычеркнули бы все партии, 12,3% решили не принимать участие в голосовании; 23,1% не определились, за кого голосовать. В пересчете на количество потенциальных участников голосования результаты были следующими: 14,4% проголосовали бы за «Батькивщину», 11,5% — за «Гражданскую позицию», 11,4% — за Радикальную партию.
Опрос проводился с 5 по 19 апреля 2018 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу клиента. Опрошено 2004 респондента, проживающие в 110 населенных пунктах всех регионов Украины по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
Отметим, что Тимошенко неизменно лидирует в подобных опросах уже давно — однако редко набирает хотя бы 20% голосов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинскому борцу Беленюку запретили выступать на ЧЕ в России В Финляндии задумались об отказе от госмонополии на алкоголь Украинские военные захватили ополченца ЛНР
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
Определено будущее гражданство Медведевой3
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение