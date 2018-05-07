Анатолий Алябьев: В российском биатлоне все печально и позорно

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Дожили того, что не хочется повторяться на тему нашего биатлона. Столько всего уже сказано, написано, не на один том хватит. Но иногда нужно отвечать, а может, и замечания высказывать.

Прочитал статью Дмитрия Васильева, что он хочет быть первым вице-президентом Союза СБР при Викторе Майгурове. Конечно, это его право. Члены федерации Санкт-Петербурга сразу же стали мне звонить, интересоваться, знал ли я. Узнал только из интернета. Меня его высказывание удивило, как и других членов федерации биатлона СПБ. Дмитрий, видимо, не счет нужным считаться с федерацией.

Хотя коллектив не заслуживает плохого, безразличного отношения. Я думаю так: если хочешь помочь российскому биатлону, то нужно идти к любому избранному президенту, помогать и делиться своим заслуженным опытом.

Выскажу свое мнение о том, что творилось в российском биатлоне в последнем олимпийском цикле (четырехлетие). Спад в результатах спортсменов на соревнованиях, интриги между тренерами и спортсменами, допинги, разборки с ВАДА и МОК, и сбои в работе руководства и правления СБР.

Все это печально и позорно. И как быть? Что думать ветеранам старшего и среднего поколения, которые служили Отечеству на совесть, за флаг, за Родину, а было время и «за крупу»?

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Коллеги-тренеры, спортсмены, судьи по спорту, тех. Делегаты, руководство СБР, сервис-бригады, будьте добрее, терпимее друг к другу, умейте выдержать паузу, прежде чем что-то ответить журналистам.

Ветеранам спорта, кто пишет в СМИ — критиковать можно, но ни в коем случае нельзя оскорблять и обижать. В этом мы с вами сбережем здоровье.

Федерация биатлона СПБ делегировала меня на выборы президента СБР с правом голоса. Я сразу объявил на совещании, что буду голосовать за Владимира Драчева. Все собрание поддержало меня единогласно.

У Владимира огромный спортивный опыт, последние восемь лет он занимал руководящие должности. Имеет управленческий, организаторский опыт, рабочую связь с руководителями крупного бизнеса, имеет дипломатические навыки, является депутатом Государственной Думы РФ

У него огромное желание изменить ситуацию в российском биатлоне. Уверен, у него обязательно получится. Федерация биатлона СПБ его поддерживает.

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Определились две достойные кандидатуры в президенты СБР — Владимир Драчев и Виктор Майгуров. Один из них займет этот пост, а второму нужно быть первым вице-президентом — от этого выиграет весь российский биатлон. Остается договориться Виктору и Владимиру между собой перед выборами и у вас, мужчины, это получится.

Очень важно, чтобы была команда единомышленников, рабочая, молодая, с идеями. Нужно привлечь к работе опытных тренеров (ни в коем случае не надо привлекать иностранцев. Хватит позорить себя и Россию).

Кандидат в президенты Дмитрий Алексашин уже несколько раз выдвигался и снимал свою кандидатуру. На этих выборах он обещал помочь Драчеву и Майгурову своими голосами. Сразу обоим. Вот так надо уметь.

А я в руководство и правление ни к кому не напрашиваюсь, никогда этого не делал. Виктор Майгуров несколько лет работал в Международной федерации биатлона, а что сделал за эти годы и как работал, вам лучше знать.

В заключение приведу слова кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно».

С уважением,

Ветеран спорта А. Алябьев