Кто возглавит российский биатлон. Среди претендентов — протеже Прохорова, пенсионер и депутат

Предстоящие 18 мая выборы главы Союза биатлонистов России будут самыми любопытными за долгие годы. Возглавлявшие СБР два предыдущих четырехлетия миллиардер Михаил Прохоров и глава Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов на своих выборах выглядели фаворитами и побеждали практически безальтернативно.

Явного лидера среди кандидатов сейчас нет, и это не от хорошей жизни. Практика показала, что должность президента СБР «расстрельная», даже если ты выделяешь помощь спортшколам из личных средств или обеспечиваешь сборную всем необходимым за счет государственных рычагов. У общественности все равно останутся претензии к руководству, несмотря на отдельные успехи команды на главных стартах сезона.

На счету Прохорова победа на Олимпиаде в Сочи, а в активе Кравцова два триумфа на чемпионатах мира при отсутствии шансов на Олимпиаде из-за недопуска на Игры Шипулина и ко. Побеждают спортсмены — проигрывают руководители. Во многом из-за усталости от такого отношения и Прохоров, и Кравцов решили ограничиться четырехлетними сроками на посту руководителей одного из самых популярных и при этом проблемных видов спорта в стране.

Еще больше усложнят жизнь будущему президенту СБР пертурбации в Международном союзе биатлонистов (IBU). Многолетний глава организации Андерс Бессеберг , довольно лояльный по отношению к России, находится под следствием. Норвежца обвиняют в сокрытии допинг-проб россиян, финансовых махинациях при продаже ТВ-прав. Кроме того, по версии немецкого издания Bild, за помощь Тюмени на выборах столицы ЧМ-2021 помимо денежной взятки для Бессеберга также устраивались охотничьи туры по России и оплачивались услуги проституток. Не обошлось в этой истории без.

К власти в международном биатлоне рвутся англосаксы под управлением американца Макса Кобба и канадца Джеймса Каррабре. Оба часто нелицеприятно высказывались в адрес допинговых проблем российского биатлона. Придя к власти, Кобб и Караббре первым делом постараются наказать Россию. Меры возможны любые — вплоть до дисквалификации федерации и отстранения россиян от международных соревнований. Победа на предстоящих в сентябре выборах главы IBU шведа Уле Далина, представляющего Европу, будет для России меньшим из зол.

С международными проблемами и кучей внутренних бед в регионах, включающих теперь, помимо слабой инфраструктуры и отсутствия качественной системы подготовки, еще и решили схлестнуться лишь три кандидата: Владимир Драчев Виктор Майгуров и Дмитрий Алексашин.

Подробно о кандидатах

Владимир Драчев первым из кандидатов высказался о желании участвовать в выборах президента СБР. В качестве спортсмена он последним из россиян выигрывал общий зачет Кубка мира. Случилось это по итогам сезона 1995/96 (Больших хрустальных глобусов тогда еще не вручали). На его счету серебро и бронза на Олимпиадах 1994 и 1998, соответственно, а также 11 медалей с чемпионатов мира, включая четыре золотых. После непопадания в состав сборной России в 2002 году Драчев перешел в сборную Белоруссии, где трепал нервы конкурентам, даже будучи ветераном. Спортсмен Драчев отличался самостоятельным поиском личных спонсоров, и по большому счету, именно он задал тренд по переходу сборников на немецкое оружие.

В 2010 году Драчев стал консультантом сборной России, но не сработался с тренерским штабом команды во главе с Владимиром Барнашовым. В СБР Драчева упрекали в том, что консультировать он приезжал только в самые «туристические» места, позабыв о сборах в российской глубинке. С тех пор Драчев ограничился ролью биатлонного эксперта в российских медиа и проведением детских соревнований на «Призы Драчева» в Ленинградской области и родном Петрозаводске.

Отстранившись от спорта, Драчев активно занялся политикой и дорос до главы Всеволожского района Ленинградской области. Не обошлось здесь, правда, без скандала. В 2015 году сотрудниками ФСБ в кабинете Драчева проводился обыск, связанный с продажей по заниженным ценам (речь шла о скидках в 99 процентов) земельных участков в подведомственном ему районе. Но в итоге никаких новостей о вине Драчева не последовало, и в октябре 2016 года он стал депутатом Государственной думы от «Единой России»

Программа Драчева-кандидата пока выглядит довольно расплывчатой. Он обещает большие и позитивные перемены, но без какой-либо конкретики, в том числе и по своей управленческой команде. По слухам, в тренерский штаб могут вернуться Анатолий Хованцев Валерий Польховский , в прошлом успешно работавшие со сборной. Изначально Драчев отметил, что иностранцы российскому биатлону не нужны, а затем высказался, что рассмотрел бы титулованного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, недавно завершившего карьеру, на пост тренера в сборную.

Источников потенциального финансирования своих идей Драчев не называет, но рассказывает историю, как пытался собрать попечительский совет для развития биатлона. Деньги, по его словам, нашлись, но потратить их при действовавшем на тот момент руководстве СБР никто не захотел. Большую часть бюджета СБР Драчев планирует потратить на развитие регионов, но реализация такой идеи пока вызывает большое количество вопросов. Региональный биатлон похож на черную дыру, которая может всосать любое количество средств. Для выстраивания инфраструктуры в регионах не хватило бы даже всех денег Михаила Прохорова. Именно по этой причине он в своем время ограничился строительством нескольких школ под ключ и программе поддержки детскими винтовками и другим инвентарем.

За Драчева высказались несколько региональных организаций, включая Москву и Московскую область, а также член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов . Конкуренты, правда, пытаются повернуть поддержку от одиозного Тихонова, скорее, в минус Драчеву.

Пока непонятно, сможет ли депутат Драчев подключить административный ресурс. В мае определится новый кабинет министров, а значит спортивная власть страны тоже может выразить свое мнение относительно будущего главы биатлона, прозрачно намекнув регионам. На данный момент в беседах тет-а-тет некоторые делегаты выразили поддержку всем троим кандидатам. В нашем биатлоне интриги посильнее, чем в «Играх престолов». Скорее всего, эта «любвеобильность» регионов приведет к закрытому голосованию на Конференции.

Вторым кандидатом на кресло главы СБР стал член правления федерации и первый вице-президент IBU Виктор Майгуров. В копилке Майгурова две бронзы Олимпийских игр в Нагано-1998 и Солт-Лейк-Сити-2002, а также восемь медалей чемпионатов мира, три из которых золотые. Любопытно, что эстафетную бронзу Нагано-1998 Майгуров выиграл в одном квартете с Драчевым, как и еще пять медалей чемпионатов мира. А вот мужской эстафете 2003 года их пути разошлись на разные ступени пьедестала — Майгуров стал вторым в составе сборной России, а Драчев довольствовался бронзой в белорусском квартете. Еще одна спортивная параллель: в сезоне 1995/1996 лидерство в общем зачете Кубка мира Майгуров уступил только Драчеву.

После завершения карьеры биатлониста Майгуров активно развивал спорт в Ханты-Мансийске. В 2011 году ему пришлось покинуть должность директора департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югра из-за скандала с поддельным дипломом о получении высшего образования. Факт подделки диплома является любимым аргументом Александра Тихонова против Майгурова. Перед тем, как баллотироваться на пост президента СБР, Майгуров отметил, что в 2017 году он окончил Тюменский государственный университет по профильному спортивному образованию, чтобы снять все вопросы.

На международной арене Майгуров сначала трудился в качестве технического делегата IBU, а в 2014 году был избран первым вице-президентом организации. Майгуров мог бы даже возглавить IBU этим летом из-за отстранения Бессеберга, но в итоге ему пришлось отказаться от должности исполняющего обязанности президента, ведь причиной отстранения норвежца являются подозрения в плотных связях именно с Россией.

Получается, что, с одной стороны, у Майгурова больше руководящего опыта в биатлоне и международных связей, чем у Драчева. С другой, он крепко ассоциируется с биатлоном последнего десятилетия, который сейчас явно нуждается в реформах. Сложный вопрос, кто с этим справится лучше — революционер извне, никак не связанный с системой, то есть Драчев, или реформатор, бывший внутри системы и хорошо знающий ее проблемы изнутри, читайте — Майгуров.

Предвыборная программа Майгурова выглядит более продуманной, чем у Драчева. У нее даже есть название «Пять плюс» — в честь главных тезисов. Особое внимание кандидат хочет уделять международной деятельности, сборным командам России, взаимодействию с регионами, а также вопросам спортивного законодательства и новых технологий. Также Майгуров предлагает возродить программу Прохорова по поддержке спортивных школ. С его слов, он уже общался с Прохоровым, и тот не прочь поддержать биатлон в случае избрания правильного для него кандидата. Сам Прохоров пока не высказывался по этому вопросу.

На стороне Майгурова во многом родной для него ХМАО-Югра и Тюменская область во главе с одним из самых влиятельных людей российского биатлона — губернатором региона Владимиром Якушевым . Фактор Тюмени для Майгурова одновременно играет как в плюс, так и в минус. Мощная фигура Якушева за спиной наверняка поможет Виктору Викторовичу в переговорах с делегатами. К тому же выборы пройдут именно в Тюмени, а значит для других кандидатов они станут похожи на «выездной матч». Драчев вместе с Тихоновым попытались перенести выборы в Москву, но после решения правления, принятого на этапе Кубка мира в Тюмени, что-то менять уже слишком поздно. Драчев в ответ на поддержку Майгурова от Тюмени старается разыграть карту, что российский биатлон — это не один регион, каким бы мощным он ни был.

3 мая в поддержку Майгурова высказался двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. В команде Майгурова Васильев претендует на кресло вице-президента.

Дмитрий Алексашин, пожалуй, самый загадочный из всей тройки кандидатов. Ему 69 лет, и в 90-х годах он был одним из основателей СБР. С 2000 по 2006 годы Алексашин фактически исполнял обязанности президента СБР, когда действующий на тот момент глава федерации Александр Тихонов находился под следствием по делу о покушении на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева . С 2009 года по настоящее время Алексашин работает в качестве члена Правления Союза биатлонистов России. Пока вся программа Алексашина в СМИ сводится к нескольким предложениям со смыслом: я СБР породил, я его и поставлю на ноги.

Выдвижение кандидатуры Алексашина — это, скорее, попытка напомнить о себе и показать свой «вес» другим кандидатам. Вероятнее всего, Алексашин в силу возраста снимет свою кандидатуру в пользу Драчева или Майгурова. Что вполне может сказаться на итогах выборов, ведь голоса пожилых делегатов из регионов недооценивать нельзя. К примеру, региональной федерацией Забайкальского края руководит 72-летний Геннадий Ковалев — именно эта организация и выдвинула Алексашина. Если бы в биатлоне на выборах выдвигались партии, то Алексашин вполне бы мог возглавить партию ветеранов или пенсионеров.

Кстати, вполне возможен и четвертый вариант развития событий, когда СБР останется без нового руководства и после 18 мая. Ведь будущему президенту Союза необходимо набрать 2/3 голосов при наличии кворума. Количество туров для голосования определится непосредственно на самой Конференции.

Первый тур вряд ли выявит победителя с необходимым перевесом. Если и во втором туре ни один из кандидатов не наберет 2/3 голосов, то возможны два итога: созыв новой выборной конференции или третий тур, где СБР позаимствует стратегию фильма «Горец» и «в конце останется только один». При наличии лишь одного кандидата выбор делегатам сделать будет куда проще.

В любом случае скучно в биатлоне точно не будет!