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Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая
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Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост премьера 8 мая 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ГОСДУМА РАССМОТРИТ КАНДИДАТУРУ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 8 МАЯ — ЗАМПРЕД ФРАКЦИИ ЛДПР НИЛОВ
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