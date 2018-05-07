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СМИ: Девич отсудил у «Ростова» почти 40 млн рублей
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СМИ: Девич отсудил у «Ростова» почти 40 млн рублей 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Украинский форвард Марко Девич отсудил у «Ростова» почти 40 миллионов рублей, передает телеграм-канал «Мутко против».
В январе 2017 года нападающий подписал с ростовчанами контракт на полтора года, но уже в июне стороны расторгли договор по обоюдному согласию.
Сразу после ухода из команды Девич обратился в ФИФА и обвинил клуб в неправомерных действиях. В итоге игрок выиграл суд.
В настоящий момент 34-летний нападающий выступает за «Вадуц» из Лихтенштейна. За ростовчан Марко Девич провел шесть поединков. Следовательно, каждый выход на поле уроженца Белграда обошелся российскому клубу в 6,5 млн рублей.
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