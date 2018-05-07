1,5 тысячи хризантем уничтожили в Кронштадте из-за жука-паразита

Инспекторы Россельхознадзора во время проведения фитосанитарного контроля шести партий срезанных хризантем на складе временного хранения в Кронштадте нашли в цветах цветочный трипс, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по СПб и Ленобласти.

В соответствии с законодательством РФ все 1420 хризантем из Эквадора, Испании, Германии и Дании пришлось уничтожить.

«Западный цветочный трипс — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — пояснили сотрудники Россельхознадзора.