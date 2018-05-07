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1,5 тысячи хризантем уничтожили в Кронштадте из-за жука-паразита
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1,5 тысячи хризантем уничтожили в Кронштадте из-за жука-паразита 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Инспекторы Россельхознадзора во время проведения фитосанитарного контроля шести партий срезанных хризантем на складе временного хранения в Кронштадте нашли в цветах цветочный трипс, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по СПб и Ленобласти.
В соответствии с законодательством РФ все 1420 хризантем из Эквадора, Испании, Германии и Дании пришлось уничтожить.
«Западный цветочный трипс — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — пояснили сотрудники Россельхознадзора.
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