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#CanYouMakeIt глазами калининградцев: Часть первая. Подготовка, перемещение и необычные ситуации
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#CanYouMakeIt глазами калининградцев: Часть первая. Подготовка, перемещение и необычные ситуации
Tvoybro.com
1 час назад
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Фото:
Tvoybro.com
В следующей части парни рассказыжут, как искали вписки, чего им не хватило для победы, а также про заключительную вечеринку после финиша. Не пропустите!, Фото: предоставлены героями материала
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