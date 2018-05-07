#CanYouMakeIt глазами калининградцев: Часть первая. Подготовка, перемещение и необычные ситуации

В следующей части парни рассказыжут, как искали вписки, чего им не хватило для победы, а также про заключительную вечеринку после финиша. Не пропустите!, Фото: предоставлены героями материала