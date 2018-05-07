В Институте музыки имени Шнитке провели Открытый чемпионат по жиму штанги лежа

В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино состоялся Открытый чемпионат по жиму штанги лежа.

— Данное мероприятие проводится в нашем институте не впервые. Целью чемпионата является, в первую очередь, развитие физической культуры студентов музыкальных учреждений, а также воспитание таких качеств, как терпение, трудолюбие и воля к победе, — рассказал замначальника управления по концертной и воспитательной работе института Роман Жарский.

Места среди спортсменов распределились следующим образом:

Юноши:

1. Никита Шаталов

2. Николай Джабаров

3. Кирилл Дериглазов и Иван Сапрыкин

Девушки:

1. Александра Крупенкова

2. Софья Галиева

3. Ирина Кузина

Также были учреждены специальные награды:

приз за лучшую технику — Иван Сапрыкин;