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В Институте музыки имени Шнитке провели Открытый чемпионат по жиму штанги лежа
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В Институте музыки имени Шнитке провели Открытый чемпионат по жиму штанги лежа 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке района Щукино состоялся Открытый чемпионат по жиму штанги лежа.
— Данное мероприятие проводится в нашем институте не впервые. Целью чемпионата является, в первую очередь, развитие физической культуры студентов музыкальных учреждений, а также воспитание таких качеств, как терпение, трудолюбие и воля к победе, — рассказал замначальника управления по концертной и воспитательной работе института Роман Жарский.
Места среди спортсменов распределились следующим образом:
Юноши:
1. Никита Шаталов
2. Николай Джабаров
3. Кирилл Дериглазов и Иван Сапрыкин
Девушки:
1. Александра Крупенкова
2. Софья Галиева
3. Ирина Кузина
Также были учреждены специальные награды:
приз за лучшую технику — Иван Сапрыкин;
приз за волю к победе — Евгений Воронов и Григорий Майоров. (ео)
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