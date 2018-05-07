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Вы ни за что не угадаете, ЧТО Криштиану Роналду рекламирует в Японии!
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Вы ни за что не угадаете, ЧТО Криштиану Роналду рекламирует в Японии! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Криштиану Роналду получает миллионы долларов, но он также не прочь еще немного заработать вдалеке от любопытных глаз. Не так давно популярный футболист снялся в японской рекламе странного приспособления, которое создано для тех, кто стремится как можно дольше оставаться молодым.
Вот как оно выглядит:
Так сразу и не поймешь, что с ним делать, не так ли?
Перед вами тренажер для лица. По словам производителей, несколько минут занятий каждый день позволят поддерживать лицевые мышцы в тонусе, а также избавиться от пухлых щек, если у вас есть такая проблема.
Принцип работы тренажера невероятно легкий, хотя и необычный. В устройстве предусмотрена специальная выступающая часть, за которую нужно как можно крепче вцепиться зубами, а после этого начать качать головой.
Заметьте, что сам Роналду не решился испытать тренажер, в отличие от других героев рекламного ролика. Он лишь с улыбкой крутит его в руке.
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