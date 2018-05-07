Вы ни за что не угадаете, ЧТО Криштиану Роналду рекламирует в Японии!

Криштиану Роналду получает миллионы долларов, но он также не прочь еще немного заработать вдалеке от любопытных глаз. Не так давно популярный футболист снялся в японской рекламе странного приспособления, которое создано для тех, кто стремится как можно дольше оставаться молодым.

Вот как оно выглядит:

Так сразу и не поймешь, что с ним делать, не так ли?

Перед вами тренажер для лица. По словам производителей, несколько минут занятий каждый день позволят поддерживать лицевые мышцы в тонусе, а также избавиться от пухлых щек, если у вас есть такая проблема.

Принцип работы тренажера невероятно легкий, хотя и необычный. В устройстве предусмотрена специальная выступающая часть, за которую нужно как можно крепче вцепиться зубами, а после этого начать качать головой.

Заметьте, что сам Роналду не решился испытать тренажер, в отличие от других героев рекламного ролика. Он лишь с улыбкой крутит его в руке.