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Горбатенко — о травме Кучаева: это был игровой момент, мы оба шли до конца
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Горбатенко — о травме Кучаева: это был игровой момент, мы оба шли до конца 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал эпизод матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:6), в результате которого хавбек «армейцев» Константин Кучаев получил полный разрыв крестообразной связки левого колена.
«Я сам не понял, как произошло столкновение. Был игровой момент, до конца шли и я, и Кучаев. Жаль, что случилась такая тяжёлая травма. Никакого умысла у меня не было. Хотел бы извиниться перед Константином и пожелать ему здоровья», — сказал Горбатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
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