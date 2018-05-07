Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал эпизод матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:6), в результате которого хавбек «армейцев» Константин Кучаев получил полный разрыв крестообразной связки левого колена.
«Я сам не понял, как произошло столкновение. Был игровой момент, до конца шли и я, и Кучаев. Жаль, что случилась такая тяжёлая травма. Никакого умысла у меня не было. Хотел бы извиниться перед Константином и пожелать ему здоровья», — сказал Горбатенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.