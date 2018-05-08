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ВТБ и Visa выпустили 65 тысяч карт к чемпионату мира по футболу
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ВТБ и Visa выпустили 65 тысяч карт к чемпионату мира по футболу 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Дебетовую «Мультикарту» со специальным дизайном ВТБ начал предлагать в ноябре прошлого года. Ее отличительная особенность — изображение силуэта футболиста с мячом. В рамках продукта клиентам доступен cashback до 10% и столько же — на остаток по счету в зависимости от выбранной опции.
Оформить «Мультикарту» Visa, приуроченную к чемпионату мира по футболу, можно во всех розничных офисах ВТБ, в том числе формата Private banking.
Отметим, что вне зависимости от дизайна обладатели любых карт Visa ВТБ могут принять участие в розыгрыше билетов на предстоящий турнир и других призов. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте dreamarena2018.ru и регулярно совершать транзакции по картам Visa.
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