Стали известны требования сборной Марокко, которая приедет в Воронеж на время ЧМ-2018 

Футболисты попросили переставить мебель в тренерских. Спортсмены команды Марокко, для которых Воронеж станет тренировочной базой на время чемпионата мира по футболу, попросили ледогенератор и переставить мебель в тренерских комнатах. Каких-либо особых требований у игроков марокканской команды не было, рассказал врио руководителя областного управления физкультуры и спорта Владимир Кадурин на пресс-конференции в понедельник, 7 мая. — Они попросили ряд вещей, которые бы позволили им быстрее восстанавливаться. Лёдогенератор, например, который будут использовать для охлаждения мышц ног и так далее. Плюс хотят переставить мебель в тренерских как им удобнее. Не более того, — заявил Кадурин. Известно, что команда из Марокко приедет в Воронеж в начале июня. Однако точных дат Владимир Кадурин пока называть не стал. Делегация из представителей марокканской команды приезжала в Воронеж на майских праздниках, чтобы обследовать тренировочные площадки. По словам Кадурина, гости остались довольны качеством покрытия. Слухи о том, что Марокко приедет в Воронеж на время ЧМ-2018, появились ещё в конце декабря 2017 года, в январе предполагаемым местом проживания футболистов назвали отель Marriott, а тренировочной площадкой — стадион «Чайка». В феврале FIFA официально подтвердила эту информацию. Резервной площадкой для спортсменов станет стадион «Локомотив». Футболисты проведут открытую тренировку, на которую смогут попасть 500 воронежцев. Правда, дата её проведения пока неизвестна. Попасть на стадион зрители смогут по приглашению оргкомитета чемпионата. Всего у команды Марокко будет три выездных матча — в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Если всё сложится удачно, то спортсмены вернутся в Воронеж, а если нет, то возможно улетят домой прямо из Калининграда, отметил Владимир Кадурин. Самые интересные факты о марокканском футболе, игроках и болельщиках смотрите в материале «Вести-Воронеж». Справка Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Право принимать у себя участников турнира страна получила в декабре 2010 года. Матчи Чемпионата пройдут в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Матч открытия и финал состоятся в московских «Лужниках». О включении Воронежа в список тренировочных баз федеральные власти объявили в июне 2015 года после обращения губернатора Алексея Гордеева к министру спорта РФ Виталию Мутко. Работы по реконструкции спортивных объектов начались в августе 2016 года. В июле 2017 года бывший вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин сообщал, что к ЧМ-2018 стадионы «Чайка» и «Локомотив» оборудуют не только контрольно-пропускными пунктами и металлодетекторами, но и системами распознавания лиц и экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе. Тренировочные площадки передадут FIFA 1 июня 2018 года. Организаторы будут ими распоряжаться до 25 июля включительно. Дарья Крымова