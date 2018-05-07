В СЗАО прошли соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований

На стадионе «Октябрь» прошли соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (НФГО) организаций Северо-Западного округа столицы.

НАСФ представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием и снаряжением, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций на соответствующих территориях организаций, на базе которых они созданы.

Соревнования были организованы префектурой СЗАО г. Москвы совместно с Управлением по СЗАО Департамента ГОЧСиПБ, Управлением по СЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве и Учебно-методическим центром (УМЦ) по ГО и ЧС СЗАО. В них приняли участие 27 команд от организаций округа: 12 санитарных постов, 8 постов радиационного, химического и биологического наблюдения и 7 звеньев связи.

«Северо-Западный округ Москвы — это единственный округ, где проводятся соревнования такого масштаба, направленные на практическую подготовку личного состава НАСФ и НФГО к действиям в чрезвычайных ситуациях, — прокомментировал начальник УМЦ по СЗАО Юрий Грибановский. — Подготовка команд к соревнованиям проводилась в Учебно-методическом центре округа в ходе планового обучения соответствующих звеньев, постов и дополнительного обучения отдельных команд по просьбам организаций».

На соревнованиях сотрудниками УМЦ по ГО и ЧС СЗАО было развернуто учебное место по оказанию первой помощи с выполнением сердечно-легочной реанимации на тренажере «Amby», наложению кровоостанавливающих жгутов, шин и повязок.

Задача санитарных постов во время соревнований выполнить нормативы по надеванию противогаза на себя и на пораженного, далее на тренажере выполнить сердечно-легочную реанимацию, продемонстрировать умение накладывать кровоостанавливающий жгут и повязки «чепец» и «уздечка».

Звенья связи на также выполняли норматив по надеванию противогаза и участвовали в эстафете по передаче и приему сигналов по средствам радиосвязи и проводным линиям связи.

Соревнования постов радиационного, химического и биологического наблюдения проводились в три этапа. На первом этапе проверялась экипировка, оснащение постов и работоспособность приборов. На втором этапе, одновременно, выполнялись задачи по ведению радиационной и химической разведки, а также проводилось измерение скорости ветра, температуры воздуха, почвы и заполнялся журнал (лист) метеорологических наблюдений. На третьем этапе у всего личного состава поста РХБ наблюдения проверялось выполнение норматива по надеванию легкого защитного костюма Л-1 и противогаза.

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

Среди санитарных постов 1 место заняла команда ГБУ «Жилищник района Митино», 2 место — команда ГБУ «Жилищник района Куркино», 3 место — команда ПАО «Гипросвязь».

Первое место среди команд звеньев связи — ПАО «Радиофизика», 2 место — команда ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, 3 место — команда городской поликлиники №115.

ПАО «Радиофизика» и в соревнованиях постов радиационного, химического и биологического наблюдения одержало победу, серебро у команды ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, бронза у команды ДГКБ им. З. А. Башляевой.

Судейский состав соревнований отметил, что с каждым годом возрастает уровень теоретических знаний и самое главное практических навыков в выполнении задач по предназначению формирований. Немаловажную роль в этом занимает обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС СЗАО г. Москвы. Обучение направлено не только на подготовку к соревнованиям, но и к реальным практическим действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.