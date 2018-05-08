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Месси не отдаст Салаху «Золотую бутсу»
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Месси не отдаст Салаху «Золотую бутсу» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Подведены промежуточные итоги конкурса Ассоциации европейских спортивных изданий (ESM) «Золотая бутса». В нем лидирует Лионель Месси ("Барселона"). Он набрал 66 баллов, забив 33 мяча в чемпионате Испании. Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэффициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА: для первых пяти стран (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум.
Второе место занимает Мохамед Салах ("Ливерпуль", 62 балла), третье делят Чиро Иммобиле ("Лацио") и Роберт Левандовски ("Бавария"), набравшие по 58 баллов. Лучший бомбардир российского чемпионата, форвард "Спартака" Квинси Промес не входит в первые семь десятков рейтинга — у него 22,5 балла (15 голов, умноженных на коэффициент 1,5).
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14). (Александр БОБРОВ)
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