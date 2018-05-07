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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси отрывается от Салаха
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«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси отрывается от Салаха 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси ушел в отрыв от своих конкурентов в лице вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и нападающих римского «Лацио» Чиро Иммобиле и мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона"): 33 гола (x2.0) / 66 очков
2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка
3-4. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
3-4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 28 голов (x2.0) / 56 очков
5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 28 голов (x2.0) / 56 очков
7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
8. Криштиану Роналду ("Реал"): 25 голов (x2.0) / 50 очков
9. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
10. Луис Суарес ("Барселона"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
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