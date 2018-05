Гол Салаха признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором самого лучшего гола в полуфинале Лиге чемпионов. Первый из двух мячей египтянина в ворота «Ромы» (5:2) в первой игре болельщики признали лучшим (48%).

На втором месте удар защитника «Реала» Марсело в первой игре против «Баварии» — 16%. На третьем месте гол полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в ворота «Ливерпуля» — 14%.

