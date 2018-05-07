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Гол Салаха признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов (видео)
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Гол Салаха признан лучшим в полуфинале Лиги чемпионов (видео) 

Советский спорт 1 час назад
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал автором самого лучшего гола в полуфинале Лиге чемпионов. Первый из двух мячей египтянина в ворота «Ромы» (5:2) в первой игре болельщики признали лучшим (48%).
На втором месте удар защитника «Реала» Марсело в первой игре против «Баварии» — 16%. На третьем месте гол полузащитника «Ромы» Раджи Наингголана в ворота «Ливерпуля» — 14%.
Will Md Salah continue his magical run in todays's game. Let's take a look at goal of previous match#RomavsLiverpool #Roma #LiverpoolFC #LFC #RomaLiverpool #romliv #uefa #ucl #Salah #championsleague #Semifinal #RomaLFC #footballexpert pic.twitter.com/cxd7Mi4ELB
— Football Expert (@footballexpertt) 2 мая 2018 г.
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