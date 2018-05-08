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Консультации в рамках проекта «Московское долголетие» проходят в медучреждениях района Марьино
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Консультации в рамках проекта «Московское долголетие» проходят в медучреждениях района Марьино 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» сотрудники отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Марьино» проводят консультирование жителей в медучреждениях.
— Консультации проходят на базе ГБУЗ «ГП № 36 ДЗМ» и ГБУЗ «ГП № 9 ДЗМ». Приглашаем всех стать участниками проекта, — отметили в ТЦСО.
Заявки на участие в «Московском долголетии» можно оформить на ул. Люблинской, д.159, каб. 26 (телефон для справок 8 (495) 345-50-10) и на Новочеркасском бульваре, д.53, каб. 12, тел. 8 (495) 349-51-49. (то)
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