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В Ярославской области установят четырёхметровую звезду с георгиевской лентой
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В Ярославской области установят четырёхметровую звезду с георгиевской лентой 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске к 9 Мая установят четырёхметровую звезду. На её изготовление у специалистов ушёл месяц. Новый арт-объект появится на площади Дерунова.
— У нас появилась такая идея — сделать тематическую композицию, которая отражала бы дух нашей Победы. Поэтому была выбрана пятиконечная звезда с георгиевской лентой. Она станет центром тематической площадки и фотозоной для участников праздника, — рассказала начальник управления культуры Рыбинска Марина Воронина.
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