Ещё
Вице-президент «Монако» заверил, что Леонарду Жардим продолжит тренировать команду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вице-президент «Монако» заверил, что Леонарду Жардим продолжит тренировать команду 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, имя которого часто упоминается в связи с возможным переходом на работу в топ-клубы Европы, продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом сообщил вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью радиостанции Crc.
«Мы (радиостанция Crc) связались с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.
Когда ему был задан вопрос о том, возможно ли назначение Сарри на пост главного тренера «Монако» он рассмеялся и сказал: «Единственный ответ, который я могу вам дать — все это пишут лишь в прессе. Жардим — наш тренер, и он останется в „Монако“, это 100%».
SPORT24.ru: последние новости
Хабиб Нурмагомедов нанесет первый удар по мячу в матче «Анжи» - «Ахмат» Брат Синиши Михайловича: «Шансы, что Синиша возглавит «Зенит», 50 на 50» Азаренко заверила, что выступит на Уимблдоне в этом сезоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кабаева дала откровенное интервью136
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера93
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии28
В вопросе гражданства Медведевой поставили точку4
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение