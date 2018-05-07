Вице-президент «Монако» заверил, что Леонарду Жардим продолжит тренировать команду

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим, имя которого часто упоминается в связи с возможным переходом на работу в топ-клубы Европы, продолжит занимать свой пост и в следующем сезоне. Об этом сообщил вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью радиостанции Crc.

«Мы (радиостанция Crc) связались с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым.

Когда ему был задан вопрос о том, возможно ли назначение Сарри на пост главного тренера «Монако» он рассмеялся и сказал: «Единственный ответ, который я могу вам дать — все это пишут лишь в прессе. Жардим — наш тренер, и он останется в „Монако“, это 100%».