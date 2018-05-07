Красно-белые школьники одержали победу в честь Дня Победы

Организаторам удалось собрать очень сильный, а главное, сбалансированный состав участников. Результаты проведенных матчей и минимальная разница в забитых и пропущенных голах свидетельствуют о том, что уровень команд был равным. Не обошлось, конечно, и без сенсаций.

Так московский «Локомотив», один из претендентов на победу, вообще осталься без наград. На стадии плей-офф он проиграл будущим чемпионам — столичным спартаковцам. Очень интересная и яркая команда «Метеор» из Балашихи также осталась без наград, да и калужское «Торпедо» не добралось до финальной части.

Зато приятно удивила команда «Старт» из Старого Оскола. На протяжении всего турнира она показовала бескомпромиссный футбол, оступившись лишь в финале.

Никита Шабанин — организатор турнира по футболу «ВИТЯЗЬ-CUP»: «За непредсказумость мы и любим детский футбол. Если бы всё было заранее известно, не стоило бы и проводить такие турниры. Однако, надо признать, что Академия »Спартак“ имени Ф. Ф. Черенкова выделялась. Спартаковцы играли на интеллектуально другом уровне, быстро работали с мячом, быстро принимали нужные решения. Ну и наконец, поражали зрителей своими скоростными качествами».

В итоге, Академия «Спартак» стала первой, второе место у «Старта» из Старого Оскола, третье место досталось хозяевам турнира — ногинскому «Витязю», который в упорной борьбе за бронзу сломил сопротивление неуступчивой столичной «Девятки».

Важно также отметить уникальный формат соревнований. После триумфа спартаковцам предстояло еще помериться силами со сборной турнира «Витязь-CUP», которая была составлена из провинциальных ребят. В упорной игре победу одержала сборная турнира со счётом 5:3.

В общем без поражений никто не остался. Всем будет над чем поработать