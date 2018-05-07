Курская область. Во Льгове школьники и лесоводы провели субботник 

На территории бывшего лесхоза мемориал, установленный в честь советских солдат
Сотрудники Льговского лесничества совместно с учителями и учащимися школы №5 города Льгова убрали мемориал, установленный в честь советских солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Захоронение находится на территории бывшего Льговского лесхоза.
Льгов сильно пострадал во время оккупации. Были разрушены многие здания и практически все заводы. 16 месяцев оккупанты всеми силами стремились как можно дольше задержать в своих руках крупный узел важнейших железнодорожных артерий. В боях за Льгов погибли немало воинов Красной армии.