«Ростов» обязан выплатить Девичу почти 40 миллионов

Как сообщают российские СМИ, клуб должен выплатить игроку почти 40 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.

Стоит отметить, что Девич сыграл за «Ростов» всего шесть матчей.