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«Ростов» обязан выплатить Девичу почти 40 миллионов
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«Ростов» обязан выплатить Девичу почти 40 миллионов 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Ростов» проиграл суд экс-игроку команды Марко Девичу.
Как сообщают российские СМИ, клуб должен выплатить игроку почти 40 миллионов рублей за досрочный разрыв контракта.
Стоит отметить, что Девич сыграл за «Ростов» всего шесть матчей.
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