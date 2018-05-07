Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире

Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов», получил титул самого сильного мужчины в мире. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Fox News

Бьернссон принял участие в турнире World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Борьба за титул состояла из 16 состязаний, среди которых — поднятие бревна, таскание булыжников и буксирjовка транспортного средства.

Второе место в турнире занял поляк Матеус Килисковски, третье — американец Брайан Шоу. 29-летний Бьернссон hfccrfpfk о победе в Instagram, поблагодарив за поддержку фанатов, друзей и родственников, а также своего диетолога.

Помимо «Игры престолов», Бьернссон снялся в фильмах «Кикбоксер возвращается» и «Зона 261».