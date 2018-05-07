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Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире
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Актер из «Игры престолов» признан самым сильным мужчиной в мире 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, известный по роли Григора Клигана по прозвищу «Гора» в сериале «Игра престолов», получил титул самого сильного мужчины в мире. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Fox News.
Бьернссон принял участие в турнире World’s Strongest Man 2018 на Филиппинах. Борьба за титул состояла из 16 состязаний, среди которых — поднятие бревна, таскание булыжников и буксирjовка транспортного средства.
Второе место в турнире занял поляк Матеус Килисковски, третье — американец Брайан Шоу. 29-летний Бьернссон hfccrfpfk о победе в Instagram, поблагодарив за поддержку фанатов, друзей и родственников, а также своего диетолога.
Помимо «Игры престолов», Бьернссон снялся в фильмах «Кикбоксер возвращается» и «Зона 261».
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