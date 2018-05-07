Брат Синиши Михайловича: «Шансы, что Синиша возглавит „Зенит“, 50 на 50»

Дражен Михайлович, брат Синиши Михайловича, прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сербский специалист может возглавить «Зенит»

«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.

Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», — сказал Дражен Михайлович в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым

Синиша Михайлович остается без работы с начала 2018 года. 4 февраля он был уволен из «Торино».