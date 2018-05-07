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Брат Синиши Михайловича: «Шансы, что Синиша возглавит „Зенит“, 50 на 50»
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Брат Синиши Михайловича: «Шансы, что Синиша возглавит „Зенит“, 50 на 50» 

SPORT24.ru 1 час назад
Дражен Михайлович, брат Синиши Михайловича, прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что сербский специалист может возглавить «Зенит».
«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет.
Знаю об интересе к нему из России. Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», — сказал Дражен Михайлович в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым.
Синиша Михайлович остается без работы с начала 2018 года. 4 февраля он был уволен из «Торино».
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