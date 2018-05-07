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Брат тренера Михайловича рассказал о шансах серба возглавить ФК «Зенит»
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Брат тренера Михайловича рассказал о шансах серба возглавить ФК «Зенит» 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Дражен Михайлович, который является братом тренера Синиши Михайловича, рассказал о шансах специалиста возглавить санкт-петербургский «Зенит».
«Синиша готов переехать в Россию. Это отличная страна, где можно хорошо работать и прогрессировать. Проблемой такой переезд точно не станет», — приводит слова Дражена Михайловича Sport24.
Он отметил, что знает об интересе к брату от команды из России.
«Возглавит ли он «Зенит»? Думаю, шансы 50 на 50», — добавил Михайлович.
4 февраля 2018 года сербский специалист был уволен из итальянского клуба «Торино».
Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата России по футболу.
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