Тренер Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение «Зенита»

Сербский специалист Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» занять пост главного тренера команда. Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду по окончании сезона и возглавит сборную Италии.

Как отмечает «Спорт-экспресс», 49-летний Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность. В начале этого года он покинул итальняский клуб «Торино» и на данный момент находится без работы.