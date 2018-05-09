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Тренер Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение «Зенита»
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Тренер Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение «Зенита» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сербский специалист Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» занять пост главного тренера команда. Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Зенита» Роберто Манчини покинет команду по окончании сезона и возглавит сборную Италии.
Как отмечает «Спорт-экспресс», 49-летний Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность. В начале этого года он покинул итальняский клуб «Торино» и на данный момент находится без работы.
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