О подвигах участниц войны рассказали детям в библиотеке на Шатурской

Встреча, посвященная подвигам женщин во время Великой Отечественной войны, состоялась в библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— О том, как солдаты поднимались в бой с песней о девушке, выходящей на крутой берег, о славных фронтовых подвигах женщин-героев с прекрасным именем Екатерина узнали наши маленькие читатели. И, конечно же, детям было очень интересно сделать самим закладку-аппликацию, посвященную Дню Победы, — добавила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)