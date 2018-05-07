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О подвигах участниц войны рассказали детям в библиотеке на Шатурской
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О подвигах участниц войны рассказали детям в библиотеке на Шатурской 

Управа Рязанского района 1 час назад
Встреча, посвященная подвигам женщин во время Великой Отечественной войны, состоялась в библиотеке №106, которая находится на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— О том, как солдаты поднимались в бой с песней о девушке, выходящей на крутой берег, о славных фронтовых подвигах женщин-героев с прекрасным именем Екатерина узнали наши маленькие читатели. И, конечно же, детям было очень интересно сделать самим закладку-аппликацию, посвященную Дню Победы, — добавила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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