Главный полумарафон страны. Московский полумарафон. Старт регистрации

20 мая состоится самый массовый забег на 21,1 км в России — Московский полумарафон.

Главный полумарафон страны уже 5-й год привлекает внимание любителей бега со всего мира. В этом году Московский полумарафон стал членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Теперь трасса крупнейшего забега России на 21,1 км будет сертифицирована авторитетной международной организацией.

Как и в прошлом году, Московский полумарафон станет частью масштабного проекта «ЗаБег», в рамках которого тысячи людей в разных городах России выйдут на старт в одно и то же время — в 9:00 утра по московскому времени вне зависимости от часовых поясов.

Дата проведения

20 мая 2018 года.

Маршрут

Забег стартует на Лужнецкой набережной. Бегунам предстоит преодолеть один круг протяжённостью 21,1 км по центральным набережным столицы. Маршрут дистанции знаменит своими живописными видами на Крымский мост, Собор Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя и Кремль.

Время новых рекордов

Ежегодно полумарафон мотивирует участников на новые достижения. В прошлом году был установлен новый рекорд трассы: Искандер Ядгаров пробежал 21,1 км за 1 ч. 4 мин. 10 с. Первой среди девушек стала Луиза Дмитриева с новым женским рекордом забега — 1 ч. 13 мин. 48 с.

Призовой фонд

В этом году впервые на Московском полумарафоне появится денежный призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 1 млн рублей. Эта сумма включает в себя призовые выплаты для мужчин и женщин, занявших с 1-го по 5-е место, а также бонусные выплаты за высокий результат. Этим нововведением организаторы хотят поддержать российских спортсменов, которые в ситуации временной дисквалификации ВФЛА могут выступать только в России.

Допинг-контроль

После финиша в выборочном порядке будет проводиться тестирование на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

Экспо

Накануне Московского полумарафона — 18 и 19 мая — состоится традиционная выставка спортивных товаров и услуг ЭКСПО. В ней примут участие лидеры отечественной индустрии бега, ведущие мировые спортивные бренды и организаторы соревнований. Бегуны не только получат стартовые пакеты, но и вместе со своими друзьями смогут встретиться с элитными спортсменами, познакомиться с пейсмейкерами, а также выбрать экипировку по специальным ценам от ведущих брендов. Ежегодно этот праздник спорта собирает большое количество зрителей. Поддержать бегунов можно будет в стартово-финишном городке, открытом для болельщиков на все время полумарафона. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, на сайте Московского полумарафона и в соцсетях «Бегового сообщества» будет организована прямая трансляция, где можно будет увидеть, как идёт борьба за победу и кто финиширует первым.

Принять участие.