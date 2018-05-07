Самый массовый российский забег на 21,1 км пройдет 20 мая

Московский полумарафон уже пятый год привлекает внимание любителей бега со всего мира. В этом году главный полумарафон страны стал членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Теперь трасса крупнейшего забега России на 21,1 километра будет сертифицирована авторитетной международной организацией.

Забег начнется на Лужнецкой набережной. Участникам предстоит преодолеть один круг протяженностью 21,1 километра по центральным набережным столицы (маршрут дистанции знаменит своими живописными видами на Крымский мост, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль).

Ежегодно полумарафон мотивирует участников на новые достижения. В прошлом году был установлен новый рекорд трассы: Искандер Ядгаров пробежал 21,1 километра за час четыре минуты и 10 секунд. Первой среди девушек стала Луиза Дмитриева с новым женским рекордом — час 13 минут и 48 секунд.

В этом году впервые на Московском полумарафоне появится денежный призовой фонд. Общая сумма выплат составит один миллион рублей. Она включает в себя призовые выплаты для мужчин и женщин, занявших с первого по пятое места, а также бонусные премии за высокий результат. Этим нововведением организаторы хотят поддержать российских спортсменов, которые в ситуации временной дисквалификации ВФЛА могут выступать только в России.

После финиша в выборочном порядке будет проводится тестирование на допинг. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, будут дисквалифицированы.

Накануне полумарафона — 18 и 19 мая — состоится традиционная выставка спортивных товаров и услуг ЭКСПО. В ней примут участие лидеры отечественной индустрии бега, ведущие мировые спортивные бренды и организаторы соревнований. Бегуны не только получат стартовые пакеты, но и вместе со своими друзьями смогут встретиться с элитными спортсменами, познакомиться с пейсмейкерами, а также выбрать экипировку по специальным ценам от ведущих брендов.

Ежегодно праздник спорта собирает большое количество зрителей. Поддержать бегунов можно будет в стартово-финишном городке, открытом для болельщиков на все время полумарафона. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, на сайте Московского полумарафона и в соцсетях «Бегового сообщества» будет организована прямая трансляция, где можно будет увидеть, как идет борьба за победу и кто финиширует первым.

Московский полумарафон — один из забегов, организованный командой «Бегового сообщества». Это новый бренд, объединяющий все проекты команды Московского Марафона. За прошедшие пять лет организаторы аккумулировали вокруг себя людей разного пола, возраста, достатка и жизненного опыта, которые выходят на старт и вместе переживают исключительные эмоции. Цель «Бегового сообщества» — реализация беговых проектов мирового уровня в России.