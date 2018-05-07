Акция от ХК «Динамо»: Ответь на вопросы и получи билеты на хоккей!

Чтобы улучшить абонементную и билетную программу, шоу на и прочие услуги, предоставляемые болельщикам, «Динамо» предлагает им самим высказать свое мнение в опросе хоккейного клуба на своем сайте.

Все, кто ответит на вопросы анкеты с 4 до 20 мая, получат по два билета на два домашних матча. Причем, право выбрать матчи будет предоставлено самим фанатам.

Кроме того, все люди, вовремя ответившие на вопросы, автоматическистанут участниками розыгрыша пяти сертификатов на получение абонементов в 208 секторна арене в Парке Легенд.

Для активных пользователей социальных сетей есть спецпредложение — дополнительный розыгрыш шести абонементов на 213 сектор. Для этого болельщики должны сделатьперепост новости про опрос на своих страничках в Вконтакте и/или Facebook.