Вадим Скрипченко: «Матч „Анжи“ — „Ахмат“ важен для обеих команд»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отметил важность матча 29-го тура РФПЛ против «Ахмата». В случае победы грозненцы обезопасят себя от попадания в зону стыковых матчей.

— Матч важен для обеих команд в плане решения турнирных задач, — сказал в эфире канала «Футбол 2» Скрипченко. — Наверное, это подогревает интерес к матчу. Надеюсь, он получится интересным с хорошим качеством исполнения у обеих команд. Нам надо стремиться к победе, чтобы решить свои турнирные задачи. Ну и «Ахмату», естественно.

Текстовая трансляция матча «Анжи» — «Ахмат»

Анжи — Ахмат