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Вадим Скрипченко: «Матч „Анжи“ — „Ахмат“ важен для обеих команд»
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Вадим Скрипченко: «Матч „Анжи“ — „Ахмат“ важен для обеих команд» 

Спорт-Экспресс 26 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отметил важность матча 29-го тура РФПЛ против «Ахмата». В случае победы грозненцы обезопасят себя от попадания в зону стыковых матчей.
— Матч важен для обеих команд в плане решения турнирных задач, — сказал в эфире канала «Футбол 2» Скрипченко. — Наверное, это подогревает интерес к матчу. Надеюсь, он получится интересным с хорошим качеством исполнения у обеих команд. Нам надо стремиться к победе, чтобы решить свои турнирные задачи. Ну и «Ахмату», естественно.
Текстовая трансляция матча «Анжи» — «Ахмат»
Анжи — Ахмат
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