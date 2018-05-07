Алексей Петров останется в челябинском «Тракторе» ещё на сезон

«Трактор» подписал новый контракт на сезон 2018/2019 с 35-летним защитником, воспитанником воркутинского хоккея Алексеем Петровым . Об этом сообщает отдел информации хоккейного клуба.

— В минувшем сезоне Петров провел 64 матча, в которых набрал 6 очков при показателе полезности «-7», 74 минуты штрафа и 13:42 времени на льду, — рассказали в «Тракторе».