Алексей Петров останется в челябинском «Тракторе» ещё на сезон 

«Трактор» подписал новый контракт на сезон 2018/2019 с 35-летним защитником, воспитанником воркутинского хоккея Алексеем Петровым. Об этом сообщает отдел информации хоккейного клуба.
— В минувшем сезоне Петров провел 64 матча, в которых набрал 6 очков при показателе полезности «-7», 74 минуты штрафа и 13:42 времени на льду, — рассказали в «Тракторе».
30 апреля завершился период действия контрактов, заключенных игроками Континентальной хоккейной лиги до сезона 2017/2018. В числе свободных агентов — игроков, которые могут перейти в другие команды, — оказались 18 хоккеистов, выступавших за «Трактор». Кто может покинуть Челябинск — читайте в нашем материале. Чешский вратарь Павел Францоуз, выступавший за челябинский «Трактор» в сезонах 2015/2016 — 2017/2018, подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Перед отъездом хоккеист нашёл время, чтобы пообщаться с корреспондентом 74.ru и рассказал о жизни в промышленном Челябинске, именном кофе в кофейне «Трактора» и многом другом.