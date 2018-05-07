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Все для победы: как житель Аджарии отправил на фронт все свои деньги
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Все для победы: как житель Аджарии отправил на фронт все свои деньги 

Sputnik Грузия 53 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Житель села Варджаниси в горной Аджарии в интервью Sputnik рассказал историю появления в районе Кеда необычного памятника героям Великой Отечественной войны. Смотрите на видео повествование аджарца, отец которого отдал фронту все свои сбережения в годы войны
В начале 40-х годов, когда силы фашистской Германии вели наступление по всем фронтам на территории бывшего СССР, житель Аджарии Джалил Беридзе отправил все свои сбережения на фронт. Он также воспользовался помощью родственников, собрав среди них половину суммы. В итоге получилось 50 тысяч рублей, которые Беридзе перечислил танковому подразделению на приобретение новой техники. В память об этом событии в 80-х годах в районе Кеда был установлен памятник — самоходная артиллерийская установка на постаменте и с мемориальной табличкой.
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