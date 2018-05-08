Министр спорта Самарской области планирует бросить «Крылья Советов»

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин , который также является председателем совета директоров «Крыльев Советов», заявил, что иногда его посещают мысли покинуть клуб. Он отметил, что ему сложно находить финансирование в таких объемах, которые необходимы для выступления в Премьер-Лиге, сообщает «Спорт-Экспресс».

"Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых — это не много. Но для нас — значительно", — сказал Шляхтин.

Также он неоднократно заявлял, что с нынешним бюджетом команда так и будет каждый год менять ФНЛ на Премьер-Лигу и наоборот. По его мнению, нужно увеличивать финансирование и подбирать состав, или продолжать в таком же духе.

"Регион не добавит, а тянуть все время на жилах — это нереально" — подытожил президент.

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